HAK-İŞ/Öz Sağlık-İş Sendikası ile Dünya İslam Sağlık Birliği (WIHU) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Müslüman Sağlık Toplulukları 9. Kongresinin açılışı “Çalışan Sağlığı” temasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanıyla bir araya gelen Genel Başkanımız Karataş Emeklilerin refah payı talebini bakan Işıkhan’ a iletti.

Oluşan kayıpları giderecek refah payı iyileştirmesinin zorunlu olduğunu dile getiren Karataş, “En düşük Emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilmeli, Kamu görevlilerine ve emeklilerine ocak ayında refah payı verilmesini bekliyoruz” dedi.

Editör: Haber Merkezi