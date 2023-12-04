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Milyonlarca memur ve emeklileri ilgilendiren kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu.

Kasım ayında enflasyon TÜFE'de yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu. Bu verilere göre temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 33,65 olarak gerçekleşti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Bu oran memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak.

Kasım sonu itibarıyla bu rakam yüzde 27'yi aşmış durumda. Net rakam aralık ayına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için durum farklı. Bu kapsamdaki emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında beş aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 33,65'lik zam imkanı doğdu. Yılın son ayına ilişkin verilerin açıklanmasıyla zam oranı netleşecek.

REFAH PAYI DA EKLENEBİLİR

3 Ocak 2024'te açıklanacak enflasyon oranıyla zam oranları netleşecek.

Hükümetin bu oranların üzerine refah payı ekleme ihtimali de bulunuyor.

Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak öngörülmüştü. Enflasyon oranı kasım sonu itibarıyla yüzde 61,98 oldu.

Kaynak: NTV

