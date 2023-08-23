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Ahmet Ahlatcı, Enerya Enerji’nin temiz enerji doğalgazı 20 yıldır iş ve yaşam alanlarına güvenle ulaştırdığını belirterek, İç Anadolu’dan Ege’ye, Doğu Anadolu’dan Akdeniz’e uzanan toplam 18 bin km’yi aşan şebeke ağı ve yıllık 3.5 milyar m3 gaz hacmi ile, 10 bölgede, 1.8 milyon aboneye hizmet verdiklerini söyledi.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gerçekleştirdiğimiz bu halka arzdan elde edilen gelirle, şirketimizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak önceliğimiz olacaktır. Halka arz gelirinin önemli bir kısmı ile şirket bünyesine dahil edebileceğimiz enerji ve finans sektöründe faaliyet gösteren şirket alımları için değerlendirmeyi planlıyoruz.”

“2023 yılına pek çok yeni projeyle başladık. Bunlardan en önemlisi geçen hafta grubumuza kazandırdığımız ADABANK’tır. Bankanın %70’i Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.’nin yani AHGAZ’ın, %29’u Enerya Enerji A.Ş.’nin ve kalan %1’i ise Ahlatcı Holding A.Ş.’nindir.”

“Şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin olarak; halka arz büyüklüğü 3.461.640.000 TL olup, 2.808.290 yatırımcımız Enerya Enerji’nin paydaşı olmuştur. Bu rakam Borsa İstanbul’daki yaklaşık 6 milyon hisse senedi yatırımcısının yarısına yakınıdır. Yani borsada alım satım yapan yatırımcının yarısı Enerya Enerji hissesi almıştır.”

“Diğer taraftan ülkemiz nüfusunun 85 milyon olduğu düşünüldüğünde, ülke nüfusunun %3,3’ü Enerya Enerji hissesi almıştır. Yatırımcılarımızın göstermiş olduğu bu yoğun ilgiye teşekkür ederiz.”

Ahlatcı, halka arz sürecinde emeği geçen SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve kurul üyelerine, Borsa İstanbul A.Ş. Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan ve Genel Müdür Korkmaz Ergün ile tüm yönetim kadrosuna, halka arza katılan konsorsiyum üyeleri ile Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye, kendilerine güvenen tüm yatırımcılara teşekkür etti.