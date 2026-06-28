Enerya Enerji, çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk anlayışını bir araya getiren "Geçmişe Saygı, Geleceğe Nefes" projesini hayata geçirdi. Şirket, vefat eden abonelerinin anısını yaşatmak amacıyla hatıra ormanları oluşturacak ve her bir abone adına fidan bağışında bulunacak.

Ahlatcı Holding bünyesinde faaliyet gösteren Enerya Enerji ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında ilk etapta Denizli’de 10 bin fidanlık hatıra ormanı kurulacak. Proje ile hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanması hem de abonelerin anılarının doğayla yaşatılması hedefleniyor.

PROTOKOL İMZALANDI

Enerya Enerji ile Orman Genel Müdürlüğü arasında 16 Haziran 2026 tarihinde ağaçlandırma iş birliği protokolü imzalandı. Anlaşma kapsamında Denizli’de "Enerya Enerji A.Ş. Hatıra Ormanı" oluşturulacak. Proje, ülkenin orman varlığının artırılmasına katkı sağlamanın yanı sıra çevresel değerlerin korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyor. Şirket, sürdürülebilirlik yaklaşımını enerji faaliyetlerinin ötesine taşıyarak doğal kaynakların korunmasına yönelik somut adımlar atmayı hedefliyor.

VEFAT EDEN ABONELER

ADINA FİDAN DİKİLECEK

Proje kapsamında 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren hayatını kaybeden aboneler için özel bir uygulama başlatıldı. Vefat eden abonelerin yakınları tarafından gerçekleştirilen abonelik devir işlemleri sırasında, her bir abone adına hatıra ormanında fidan bağışı yapılacak.

Bu sayede hem doğaya katkı sunulacak hem de hayatını kaybeden abonelerin isimleri hatıra ormanlarında yaşatılacak. Şirket yetkilileri, projenin abonelerle kurulan duygusal bağı güçlendirmeyi de amaçladığını belirtti.

İLK ETAPTA

10 BİN FİDAN

Enerya Enerji ile OGM arasında imzalanan 5 yıllık ağaçlandırma iş birliği protokolünün ilk adımı Denizli’de atılacak. İlk etapta en az 10 bin fidanın dikileceği hatıra ormanının oluşturulması planlanıyor.

İş birliği kapsamında yalnızca yeni orman alanları oluşturulması değil, yangından zarar gören sahaların yeniden ağaçlandırılması da hedefleniyor. Böylece doğal varlıkların korunmasına ve ekosistemin güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

KASIM AYINDA FİDAN

DİKİMİ BAŞLAYACAK

Denizli-Uşak Karayolu’nun 4. kilometresinde bulunan 15 hektarlık alanda gerçekleştirilecek ağaçlandırma çalışmalarının Kasım 2026’da başlaması planlanıyor. Çalışmalar kapsamında 15 Aralık 2026 tarihine kadar 10 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Orman Genel Müdürlüğü ve Enerya Enerji, proje sürecini kamuoyuyla paylaşarak çevre bilincinin artırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca farklı kesimlerin doğanın korunmasına yönelik çalışmalara katılımının teşvik edilmesi hedefleniyor.

KAHRAMAN: “HER FİDAN YENİ

BİR HAYATA NEFES OLACAK”

Ahlatcı Holding Gaz Grup Başkanı Kasım Kahraman, proje kapsamında yaptığı açıklamada her fidanın bir hatırayı ve geleceğe bırakılan yeşil bir mirası temsil edeceğini söyledi.

Kahraman, vefat eden abonelerin anılarının yaşatılmasının yanı sıra gelecek nesillere kalıcı bir değer bırakmayı amaçladıklarını belirterek, doğal gaz hizmetinin yalnızca enerji arzı değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluğun bir parçası olduğunu ifade etti.

2,4 MİLYON ABONE

Ahlatcı Holding bünyesinde faaliyet gösteren Enerya Enerji, Türkiye'nin önde gelen doğal gaz dağıtım şirketleri arasında yer alıyor. Ağustos 2023’ten bu yana hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören şirket, 10 ilde 2,4 milyondan fazla aboneye hizmet sunuyor.

Yaklaşık 25 bin kilometrelik doğal gaz şebekesi ve bini aşkın çalışanıyla faaliyetlerini sürdüren şirket, enerji arz güvenliğinin yanı sıra çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda odaklı projeler geliştirmeye devam ediyor.

Doğal sermayenin korunmasına katkı sağlayacak

Enerya Enerji, hayata geçirdiği yeni projeyle sürdürülebilirliği yalnızca ekonomik ve finansal boyutuyla değil, çevresel ve sosyal yönleriyle de ele alıyor. Şirket, doğal sermayenin korunması ve iklim risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmalarını uzun vadeli bir stratejinin parçası olarak değerlendiriyor.

“Geçmişe Saygı, Geleceğe Nefes” projesinin, hem çevresel farkındalığın artırılmasına hem de toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: Kapsül Haber Ajansı