Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, Nisan’da geçen yılın aynı ayına göre % 3,2 azalarak 5 milyar 71 milyon 704 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, nisanda Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,7 artarak 32 milyar 893 milyon 70 bin dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 5 milyar 71 milyon 704 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl Nisanda bu rakam 5 milyar 239 milyon 580 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 3,2 azaldı. Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 5 artarak 2 milyon 885 bin 795 tona yükseldi.

Editör: AA AJANS