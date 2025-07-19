Yılın ilk altı ayında ülke genelinde 7 bin 801 kene ısırığı bildirildiğini belirten MHP İl Başkanı Çıplak, özellikle Sivas, Kayseri ve Çorum illerinde vaka sayısının endişe verici boyutlara ulaştığını ve 18 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Kenelerin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi başta olmak üzere pek çok tehlikeli hastalığın taşıyıcısı olduğunu vurgulayan MHP İl Başkanı Çıplak, bu hastalıkların yarasız bulaşabileceğini, yüksek ateş, kanama ve organ yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını hatırlattı.

Geçmiş yıllarda Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle yürütülen ilaçlama programlarının olumlu sonuçlar verdiğini belirten Mehmet İhsan Çıplak, bu uygulamanın yeniden devreye alınması gerektiğini de söyledi.

MHP İl Genel Meclis üyeleri tarafından hazırlanmakta olan projeyle Çorum’da yeniden kapsamlı bir kene ilaçlama çalışması yapılmasının planlandığını, bu kapsamda İl Özel İdaresi’ne sunulacak projeye tüm meclis üyelerinin destek vermesini talep ettiklerini anlatan Çıplak hedeflerini ise şu şekilde açıkladı: “Kenelerin yoğun olduğu kırsal alanda riskin azaltılması. Hastalık bulaşımının minimuma indirilmesi. Kamu sağlığının korunması. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların güvenliğinin sağlanması”

Muhabir: Haber Merkezi

Erken müdahalenin hayati önem taşıdığını dile getiren İl Başkanı Çıplak, “Çalışmayı desteklemenizi, MHP tarafından hazırlanan projemizi hızla hayata geçirmenizi tüm kamuoyuna ve ilgili kurumlara saygıyla arz ediyor, hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.