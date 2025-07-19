Kayseri'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi. Kızılören Mahallesi Mezgitli mezrasında yaşayan 61 yaşındaki Cengiz Karakaya'ya kene tutundu.

Vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran Karakaya, bir süre sonra rahatsızlanınca ilçede hastaneye başvurdu. Durumunun ağırlaşması sonucu Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Karakaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Kızılören Mahallesi'nde KKKA şüphesiyle tedavi gören İlknur Ekinci 12 Haziran'da, Ulviye Torun ise 17 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

2025 Kene Kaynaklı Ölümler

Sivas: Bugün yaşanan kene ölümü ile beraber Sivas'ta keneden hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Kayseri: Kurban Bayramı'ndan itibaren 12 ve 17 Haziran'da da olmak üzere kentte toplamda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Tokat: 22 Haziran'da bir kişi keneden hayatını kaybetti.

Çorum: 18 Haziran'da bir kişi hayatını kaybetti.

Tunceli: 22 Haziran'da bir kişi hayatını kaybetti.

Çankırı: 23 Haziran'da bir kişi hayatını kaybetti.

Giresun: 25 Haziran'da bir kişi hayatını kaybetti.

Yozgat: 25 Haziran'da bir kişi hayatını kaybetti.

Muhabir: Haber Merkezi