Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesinin yanı sıra emeklilere ek zam oranı da belli oldu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekliye ne kadar ek zam yapıldı?

TÜİK tarafından 3 Ocak'ta yüzde 64,77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşmişti. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı.

Beklentiler üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları çalışma yürüttü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere yapılacak ek zam oranı ve 2024 yılında geçerli olacak en düşük emekli maaşını açıkladı.

EMEKLİYE EK ZAM NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor." şeklinde konuştu