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Osmancık Caddesi esnafının sofrasına misafir olan Milletvekili Ahlatcı, “Misafiri olduğumuz sofralarını bizlerle paylaşan ve en kalbi duygularıyla şahsımıza yaklaşan kıymetli esnafımıza şükranlarımızı sunuyor, tüm esnafımıza hayırlı işler diliyorum” dedi.

Esnaf ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Ahlatcı, “Bir araya gelerek, ekmeğimizi güvecimizi paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk. Her dükkan bir hikaye, her esnaf bir emekçi. Dayanışma içinde, birlikte büyüyerek geleceği inşa etme kararlılığımızı vurguluyoruz. Esnaflarımıza destek ve başarı dolu günler diliyorum” diye konuştu.

U15-U18 Amatör Lig Kupa Töreni'ne katılan Milletvekili Ahlatcı, genç sporcuları tebrik ederek, bu başarılarda emeği geçen teknik heyete ve herkese teşekkür etti.



“Yapılacak en büyük yatırım gençliğe olan yatırımdır. Biz de gençliğimize yapmış olduğumuz yatırımlara ara vermeden devam edeceğiz” diyen Milletvekili Ahlatcı, "Şunu arzu ediyoruz ki bu çocuklarımız gençlerimiz mutlaka bir spor dalıyla ilgilenmelidirler. Sporla meşgul olsunlar ki yanlış işlere yanlış arkadaşlara bulaşmasınlar" dedi.

Şampiyonluk kupalarını futbolculara takdim eden Milletvekili Ahlatcı, Bu muhteşem etkinlikte, genç yetenekleri ve sporun birleştirici gücünü bir arada görmek bizleri mutlu etti. Sporun bir ahenk olduğu anı yaşamak benim için unutulmazdı. Geleceğin yıldızlarını kutluyor, bu güzel organizasyonda emeği geçen ASKF Başkanımız Ferhat Arıcı, antrenörlerimiz, sporcularımız ve herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.