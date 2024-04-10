Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında organize edilen iftara Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Emniyet Müdür Yardımcıları, Birim müdürleri, personel, şehit aileleri ve gaziler ile aileleri katıldı.

Yemekte konuşan Emniyet Müdürü Pehlivan “Teşkilatımızın kuruluşunun 179. yıldönümü etkinlikleri kapsamında; ölümsüz kahramanlarımızın emanetleri Şehit aileleri ile gazilerimiz ve ailelerini iftar yemeğinde ağırlamaktan mutlu olduk” görüşüne yer verdi.



Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise “Huzurumuzun teminatı Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 179. yılı münasebetiyle Emniyet Müdürlüğü'müz tarafından düzenlenen iftar programında kahramanlarımız ve kıymetli aileleriyle bir aradaydık. Emniyet Müdürümüz Arif Pehlivan ve teşkilat mensuplarımıza bu güzel organizasyon ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Dağlı da mübarek Ramazan ayının manevi atmosferinde Emniyet Teşkilatı’nın kahraman mensupları ve aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldiklerini vurgulayarak duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türk Polis Teşkilatı’nın 179. Yılı ve Polis Haftası’nı da kutlayan Vali Dağlı, Çorum’un huzuru, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için özveri ve gayretle mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan emniyet personeli ve tüm güvenlik güçlerine görevlerinde kolaylık ve başarılar dileyerek, Ramazan Bayramları’nı da kutladı.