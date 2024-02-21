Çorum’da uzun yıllar Emniyet Şube Müdürlüğü ve Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan, şu günlerde Yozgat İl Emniyet Müdür Yardımcılığı’ndan emekliliğini isteyen Süleyman Yetikcan’ın 25 yaşındaki kızı Hilal Yetikcan, 2.5 aydan beri yoğun bakımda tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün gece hayata veda etti.

Hilal Yetikcan’ın, Çorum dışında geçirdiği tüp mide ameliyatı sonrasında yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Ankara Hukuk Fakültesi mezunu, stajyer avukat Mustafa Yetikcan’ın da kardeşi olan Hilal Yetikcan’ın cenazesi, bugün Akşemseddin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.