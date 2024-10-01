Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “02.08.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan vergi kanunlarında yapılan değişikliklere göre; 213 sayılı vergi usul kanununun 352/2-7 maddesi gereği emlak beyan bildiriminde bulunmayan mükelleflerimize 3.500 TL usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Ayrıca, ticari faaliyeti bulunan işletmelerin faaliyete başladıktan itibaren bir ay içerisinde çevre temizlik vergisi ve ilan, reklam vergisi beyanında bulunmaları zorunludur. Aksi takdirde, 2.250 TL usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Beyanda bulunmayı unutmayalım.” denildi.

Editör: Haber Merkezi