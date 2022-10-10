Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenlerinin katılımıyla 10 Ekim saldırısında yaşamını yitiren Emine Ercan için bir anma programı düzenlendi. Büyükdivan Köyü’ndeki mezarı başında yapılan anmaya siyasi partilerden, sendikalardan ve demokratik kitle örgütü temsilcilerinden yönetici ve üyeler katıldı.

Yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından konuşan Emek Partisi İl Başkanı Cafer Gökmen, katliamın arasından 7 yıl geçtiğini belirterek, 7 yıl içerisinde katliamı gerçekleştiren birkaç IŞİD’li dışında asıl sorumluların halen yargı önüne çıkarılmadığını söyledi.

Her 10 Ekim’de Emine Ercan’ın anmak için bir araya geldiklerini ancak bu anmayı bir mücadele yolu olarak gördüklerini söyleyen Gökmen, “Emine Ercan nezdinde 103 arkadaşımızı ve onlardan önce Suruç’ta, Gazi’de, Sivas’ta, Çorum’da, Maraş’ta katledilen yoldaşlarımızın önünde saygıyla eğiliyoruz.

Bu katliamların hesabını birleşik bir halk mücadelesiyle sorabiliriz. Bugünlerde çeşitli ittifaklar kuruluyor. Bizim anlayışımız, Emek ve Özgürlük İttifakı ve onun etrafında genişleyecek bir ittifak içerisinde bulunmak ve yürümektir. Ancak bu şekilde işçi sınıfının mücadelesini yükseltebiliriz” dedi.

“ADALET VE BARIŞ MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

Emine Ercan’ın eşi Cuma Ercan ise katliamda parmağı olanların halen mahkemeye çıkarılmadığını söyledi. IŞİD terör örgütü firarilerinin serbestçe dolaşabildiklerini kaydeden Ercan, “Firarilerin bir kısmı serbestçe aramızda dolaşabiliyor. Vergi dairelerinde işlem yapıyorlar, bankalarda ve PTT üzerinden para transferi yapıyorlar. .Ne hikmetse emniyet ev baskınlarında ‘bu firarileri bulamadık’ diyebiliyor.

Emniyetin canlı bomba listesinde yer alan IŞİD’cinin eşi tanık olarak dinleniyor. İfadesinde askerlerin kendilerine sınır geçişlerinde yardım ettiğini, sonrasında kamplarda eğitim aldığını söylediği halde beraat ediyor.

Adalet ve barış mücadelemiz tüm failler yargılanana kadar devam edecektir. Barışı savunmak bir onurdur” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

