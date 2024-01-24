Yıllık enflasyonu yüzde 64,7 olarak açıklayan TÜİK’in hissedilen hava sıcaklığı gibi, hissedilen enflasyonu da yüzde 129,4 olarak açıkladığını kaydeden Tahtasız, “Buna rağmen, emeklilerimize gerçek enflasyonun çok altında zam yaptınız” diyerek hükümeti eleştirdi.

Milletvekili Mehmet Tahtasız, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“AKP deyince akla zam, zulüm ve ayrımcılık geliyor. Emekliyi “çalışan” ve “çalışmayan” diye ayıran AKP iktidarı şimdi de verdiği zamlarla emekliler arasında ayrımcılık yaptı. Memur emeklisine yüzde 49,25 zam yapan iktidarın ek zamla birlikte SGK ve BAĞ-KUR emeklisine yaptığı zam yüzde 42,6 oldu. Açlık sınırının 14 bin lira olduğu ülkemizde en düşük emekli maaşını 10 bin lira olarak açıkladınız. Yıllık enflasyonu yüzde 64,7 olarak açıklayan TÜİK, hissedilen hava sıcaklığı gibi, hissedilen enflasyonu da yüzde 129,4 olarak açıkladı. Buna rağmen, emeklilerimize gerçek enflasyonun çok altında zam yaptınız. Bir de çıktınız, “2024 emeklilerimizin yılı olacak, emeklilerimizi enflasyonunu altında ezdirmeyeceğiz” dediniz. Verilen bu zamla emeklilerimizin enflasyona ezdirilmeleri şöyle dursun, âdeta pestilini çıkardınız. Ey iktidar mensupları, en düşük emekli maaşı asgari ücrete eşit olmalı. Emeklilerimizi daha ne kadar ezeceksiniz, halkımıza daha ne kadar zulüm yapacaksınız, bu milletin cebinden elinizi ne zaman çekeceksiniz?”