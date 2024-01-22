SKK ve Bağ Kur emeklilerine yapılacak toplam zammın yüzde 42.6 olarak kesinleşmesi geçim sıkıntısı altında ezilen emeklilerin pek de hoşuna gitmedi. Mutsuz emekliye 5 bin TL tutarında bir ikramiye daha verilmesi gündeme geldi.

Emekliye 5 TL'lik ikramiye verileceği iddiası ise ünlü gazeteci İsmail Saymaz'dan canlı yayında geldi. İsmail Saymaz'a göre hükümetin Ramazan Bayramı'nda normalde ödenenin dışında bir ikramiyenin emekliye verileceğini söyledi. İddiaya göre Nisan ayına denk gelen bayram ikramiyesinin verileceği duyurusu ise Mart ayı içinde seçim öncesinde yapılacak.

HÜKÜMET EMEKLİLER İÇİN KESENİN AĞZINI AÇACAK

İsmail Saymaz, emeklilere verilecek ikramiyeye ilişkin yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı öncesinde, emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılacağının duyulacağını söyledi. Bu adımın emeklilere kısa vadeli bir rahatlama sağlamayı amaçladığını belirten İsmail Saymaz ancak bu ödemenin göz boyamanın ötesine gidemeyeceğini savundu. Saymaz yeni bir maaş düzenlemesi yapılmadıkça bu tür ara ödemelerin sorunu çözmeye yetmeyeceğini belirtti.