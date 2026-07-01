Okumuş, ömrünü millet ve devlet hizmetine adamış emeklilerin yaşadığı gönül kırgınlığının ve duygusal yorgunluğun geciktirilmeden giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Emeklilerin refah seviyesinin artırılması ve haklarının güvence altına alınması gerektiğini belirten Okumuş, taleplerini sıraladı.

Seyyanen yapılan ve 22 bin TL’yi aşan ilave ödemenin emekli aylıklarına yansıtılması gerektiğini ifade eden Okumuş, tüm gelirlerin prime esas kazanca dahil edilmesiyle emekli maaşlarının iyileştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki farkın azaltılması gerektiğini belirten Okumuş, bu oranın en az yüzde 75 seviyesine çıkarılmasının önemine dikkat çekti.

Ek gösterge ve ikramiye düzenlemelerine de değinen Okumuş, 1. dereceye 3600 ek göstergenin hayata geçirilmesi ve tazminat yansıtma oranlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Bayram ikramiyelerinin de artırılması çağrısında bulundu.

Emeklilere sendikal hak verilmesi gerektiğini belirten Okumuş, 4688 sayılı Kanun kapsamında yürütülen çalışmaların tamamlanarak emeklilerin, görev yaptıkları hizmet kolundaki sendikalara üye olabilmelerinin önünün açılmasını istedi.

Sosyal haklar konusunda da taleplerini dile getiren Okumuş, emeklilerin kamu konutları, misafirhaneler ve sosyal tesislerden indirimli ve kısıtlamasız yararlanabilmesi gerektiğini söyledi. Barınma sorununa dikkat çeken Okumuş, evi olmayan emeklilere kira desteği sağlanması ve TOKİ projelerinde öncelik tanınması gerektiğini ifade etti.

Sağlık hizmetlerinde katkı paylarının kaldırılması gerektiğini de vurgulayan Okumuş, emeklilerden muayene, teşhis ve tedavi süreçlerinde herhangi bir ücret alınmaması gerektiğini dile getirdi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ

Zorunlu emeklilik yaşının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Okumuş, tecrübesine ihtiyaç duyulan emeklilerin yeniden kamu hizmetinde değerlendirilebilmesinin önünün açılmasını önerdi.“Emeklilerimiz toplumdan ayrıştırılmamalıdır” diyen Okumuş, emeklilerin hak ettiği yaşam standartlarına ulaşmasının anayasal bir sorumluluk olduğunu ifade ederek, bu taleplerin hayata geçirilmesi için sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.