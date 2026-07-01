Köy Muhtar Saffet Kışla ve Buğet Köyü Dernek Başkanı Yalçın Bal tarafından organize edilen buluşmada sağlıklı, huzurlu, bereketli bir ürün sezonu için dua edilerek şükür kurbanı kesildi.

Muharrem ayı nedeniyle Aşure lokmasının da dağıtıldığı buluşmaya; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Kadın Kolları üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Muhtar Saffet Kışla ve Dernek Başkanı Yalçın Bal, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR