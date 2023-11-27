Tahmini Okuma Süresi: dakika

2024 Ocak emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri 16 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yer alıyor. Merkez Bankası tarafından yayınlanan Merkez Bankası Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi 67,23 oldu. Yılda iki kez yapılan emekli zammında 4 aylık oran şimdiden yüzde 29.41 olarak gerçekleşti. Kasım ve Aralık enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte emekli zammı oranı da netleşmiş olacak.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı hesaplamaları milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Temmuz ayında yüzde 25 oranında uygulanan zammın ardından 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükselmişti. 2024 Ocak emekli maaş zammı 6 aylık enflasyon farkına göre yeniden belirlenecek. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında enflasyon farkı şimdiden yüzde 29.41 oldu. Merkez Bankası Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,23 oldu. Kasım ve Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından SSK, Bağ-Kur emekli aylığında 6 aylık enflasyon farkı ile Ocak ayı emekli zammı oranı da netleşecek. İşte 2024 Ocak en düşük emekli maaş zammına ilişkin son dakika gelişmeleri...

CUMHURBAŞKANI'NDAN EMEKLİLERİ ÜMİTLENDİREN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli zammı açıklaması:

Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkacak kaynağı milletimizin her kesimi ile paylaşma ilkemizi doğalgazdan, emekli maaşlarına kadar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları resmiyet kazanmamakla birlikte en düşük emekli maaşının yükseltilme ihtimali olarak değerlendirildi. En düşük emekli maaşının yükseltilmesi için yasal düzenlemeyle ilgili resmi adım atılması halinde sizlerle paylaşacağız.

EMEKLİLERİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ!

Geçtiğimiz günlerde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'ne katılımı ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asgari ücrete Cumhuriyet tarihinde yapılmamış oranda zam yaptık. Emeklilerimizin maaşlarını artırdık ve onları daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik ve çok yakında uygulayacağız. Biliyorsunuz, emeklilerimizi kısa vadede rahatlatacak 5 bin liralık ikramiye ödemelerini de bu ay içerisinde yapmayı planladık.

Aldığımız tedbirlerle, yapacağımız ödemelerle emekli ve çalışanlarımızın yanında durduk, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Asgari ücret konusunun kendi takvimi var, biliyorsunuz. İşçilerimizi ara zamla rahatlatmıştık, şimdi de işçi ve işveren kesimini bir araya getirip en makul çözümü bulacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet