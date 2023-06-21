Belediye’den emekli Mesut ve Mustafa Üğüten, İsmet Üğüten, Buket Pamuk, Bircan Serdaroğlu ve Muhterem Taşçı’nın kardeşleri, Cahide Üğüten'in eşi, Onur Üğüten ve Şule Bayramoğlu’nun babaları, Ahmet Bayramoğlu’nun kayınpederi, Yılmaz Üğüten’in yeğeni, Valilik Basın Birimi’nden Ertan Üğüten’in amcasının oğlu olan Nusret Üğüten’in cenazesi, Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Hak-İş İl Başkanı Mustafa Köroğlu, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ile sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.