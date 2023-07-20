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Anadolu’nun kadim geleneklerinin unutulmaması, tarihe not düşmek ve gelecek kuşaklara geçmişini hatırlatmak için kaleme aldığı “Çobanın Çocukluğu” kitabının ardından “Çobanın Yolculuğu” adlı kitabını da Gülnar Yayınları’ndan çıkaran Emekli Hakim İbrahim Çalışgan kitabında herkesin kendinden bir şey bulacağını vurguladı.

35 yıl hakimlik yaptıktan sonra İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde emekli olan Çalışgan, yılların birikimi ve anılarından oluşan ikinci kitabının da yayınlanmasının sevincini hemşehrileri ile paylaştı.

Çorum’un bir köyünden çıkarak tüm Anadolu’da görev yaptığı yerlerle ilgili anılarını yayınladığı 275 sayfalık ikinci kitabında köyünün kültürünü de yansıtmayı ihmal etmiyor.

Köylerin şimdi boşaldığını ve o günlerden unutulmaya yüz tutmuş hatıraların kaldığını kaydeden İbrahim Çalışgan; “Bu kitapta, geçmişte yaşanan gelenek ve değer yargılarımız, yazarın anıları üzerinden, kimi yerde küçük şiirler ile desteklenerek kaleme alınmıştır. Kitabımızın her satırı insan, tarih, kültür kokan ve duygu dolu” dedi.