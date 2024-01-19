Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılının ilk kabine toplantısının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacaklarının müjdesini verdi. Buna göre en düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu.

Peki bu artış emeklileri mutlu etti mi?

Sokağa çıktık, ÇORUM HABER mikrofonunu emeklilere uzattık.

Mikrofonumuza konuşan emeklilerin yüzde 90’ı zamdan memnun olmadığını dile getirirken, bazı emekliler “Buna da şükür” cevabını verdi.

Bir emekli, “Hiç memnun değilim, onu da Tayyip Bey’e göndereceğim” derken, bir başka vatandaş, “Emeklileri gömdüler mezara gitti” ifadesini kullandı.

Bir yurttaş “Baksana ceplerimiz dolu, taşıyamıyoruz. Millet diyordu ki Tayyip Erdoğan gelince emeklinin yüzünü güldürecek akşam bekledik bekledik geldi ki tam tersini yaptı. Emekliye yallah dedi. En düşük emekli maaşı 15 bin olmalıydı ki vatandaş biraz kendine gelmeliydi.”

Bir vatandaş, “10 bin lira harca harca bitmez. Çok güzel para. Yeme içme devamlı yatakta yat o para bitmez. Yapacak bir şey yok emekli cezasını çekecek.” şeklinde konuştu.

“EN AZ 20 BİN LİRA OLMALI”

Zamma tepki gösteren bir yurttaş, “Kör atın sağ gözünden verdi, sol gözünden geri aldı” yorumunu yaparken, bir başka vatandaş “Zorlu Allah bereket versin.” ifadesini kullandı.

Bir emekli, emekli maaşının en az 20 bin lira olması gerektiğini dile getirirken, zamdan memnun olmayan bir başka emekli ise 10 bin liranın kira, faturalar, mutfak masrafını karşılamayacağını savundu.

Bir vatandaş, “Hiç memnun değilim. Ev geçindirmek zor. Gıda, mazot, kira aldı başını gidiyor. Ne yapalım yetmiyor, yapacak bir şey yok. Allahımıza şükretmekten başka bir şeyimiz yok, bu şükürü de elimizden alacak diye korkuyoruz.” diye konuştu.

Emeklilere verilen zammın hiç iyi olmadığını vurgulayan bir vatandaş sorunun sistemde olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Sistem bozuk, kim gelirse gelsin bu işi düzetemez. Kuruluşundan bozuk bu sistem açık ve net. Partiyle purtiyle alakası yok alışmışlar, AKP’li gider CHP’li gelir onlar da yer. Herkes yemenin derdinde. Kimse halkın derdinde değil.”

Tek başına emekli maaşıyla geçinmekte zorlandığını dile getiren bir vatandaş, yüksek doğalgaz faturalarından dert yandı.

Maden ocağından emekli olduğunu en az 15 bin lira maaş alması gerektiğini dile getiren bir emekli maaşların dengesizliğinden dem vurarak, “Yıllarımı verdim 25 yıl madende çalıştım, hakkım değil bu maaş.” dedi.

Bir emekli “Sözün bittiği yer” yorumunu yaparken, bir başka emekli vatandaş ise zamların bir şey ifade etmediğini pahalılığın önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

“HAYIR KURUMLARI EMEKLİLERE YARDIM ETMELİ”

Geçmişte maaşının asgari ücretin 3 katı olduğunu anlatan bir vatandaş şunları söyledi: “Şu an asgari ücretin yarısından biraz fazla. Şükür ben kendi adıma şikayet etmiyorum, evim var çocuklarım iş sahibi. Ama evi kira olan emekli ne yapsın. Hastanede paspas yapan kişi 40 bin lira maaş alıyor, küçümsemiyorum ama 30 yıl emek vermiş bu memleketin taşına toprağına emek harcamış emekli 10 bin lira alıyor. Bunun siyasi yönü de yok. Ülkede ekonomik sorun varsa hep birlikte omuzlarımızda taşıyalım ama birine 40 bin lira maaş birine 10 bin lira. Nerede sosyal devlet. Hayır kurumları emeklilere yardım etmeli. Ben kendi adıma bir şey istemiyorum.”

Bir emekli yurttaş, bekledikleri zammın olmadığını ifade ederken, bir başka emekli zammın çok az olduğunu en düşük emekli maaşının en az 15 bin olması gerektiğini savundu.

Söyleyecek bir şey bulamadığını dile getiren bir vatandaş, “Emekli maaşlarımızı onlara verelim bir ay idare etsinler bakalım edebiliyorlar mı ben bir ay maaş almasam da olur.” diye konuştu.

34 yıl çalışıp emekli olduğunu dile getiren bir emekli zamdan memnun olmadığını söyledi.

Devletin belli bir bütçeye göre zam yaptığını savunan bir emekli, “Her şeyin bir hesabı kitabı var. Demek ki bütçe bu kadarına izin veriyor.” dedi.