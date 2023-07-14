Emekli aylıklarına ise, yalnızca yüzde 25 zam yapılması, böylelikle en düşük emekli aylığının 7.500 lirada kalması kabul edildi. Açlık sınırının 10.500 lira olduğu bugünkü ortamda, emekli aylıkları deyimin tam anlamıyla “sefalet aylığı” niteliğini taşıyor. Kaldı ki, dul ve yetimlerin aylıkları, 7.500 rakamının da çok altında.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, emekli aylıklarına, memurlara olduğu gibi 8.077 lira seyyanen zam yapılması yönündeki isteği, emeklilerde büyük umut yaratmıştı, ama AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen yasa, bu umutları boşa çıkardı.

Emekliler ile emekli dul ve yetimleri öylesine şefkat ve merhametten uzak kaldılar ki, sanki kendilerine “öl de kurtulalım” deniliyormuş gibi hissediyorlar. Zira, emeklilerin büyük çoğunluğunun aylıkları, epeydir açlık sınırının altında. Geçmişte iki, hatta üç asgari ücret düzeyinde aylık alıp orta halli bir yaşam standardı yakalayan emekliler, sürünür duruma geldiler.

Özetle, emekliler, enflasyon canavarı karşısında kaderleri ile başbaşa bırakıldılar. Her türlü yorum ve değerlendirme bir yana “GÜNAHTIR”!..