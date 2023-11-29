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Bir süre sağlık sorunları nedeni boğuşan ve önceki akşam kızının evinde rahatsızlanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Alayvaz’ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Anjiyo olan ve yapılan müdahaleler ile hayat döndürülen Alayvaz bir süre sonra ikinci kez kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Gülşan Özdemir, Nazik Alayvaz, Halil Alayvaz ve Ali Alayvaz’ın kardeşi, Onur Alayvaz ve Duygu Ünal’ın babası, Sadık Ünal’ın dünürü ve Hasan Ünal’ın ise kayınpederi olan emekli Başçavuş Mehmet Alayvaz’ın cenazesi Hacı Bektaş Veli Vakfı Çorum Şubesi morguna konuldu. Alayvaz’ın cenazesi yarın (30 Kasım 2023 Perşembe günü) saat 12.00’de Hacı Bektaş Vakfı’nda helallik alınmasının ardından Karacuma Köyü’ne götürülerek burada sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.