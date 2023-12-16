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Sağlık Bakanlığı 17 nolu sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunda faaliyet gösteren genel başkanlığını Hakan Ulubey'in yaptığı Emek Sağlık İş Sendikası yeni ismi ile hizmet verecek. Hilal Sağlık İş Sendikası olarak hizmet vermeye devam edecek olan sendikadan üyelere duyuru yapıldı.

Başkan Ulubey, “Geçtiğimiz günlerde Hilal sağlık İş sendikası 2. olağan kongresini yaptık. Siz değerli mesai arkadaşlarımıza Hizmet etmek ve haklarımızı savunmak için bütün teşkilatımızla birlikte çalışmalarımıza başladık Hilal Sağlık İş Sendikası tamamen işçilerden oluşan bir sendikadır. Sizleri de aramızda görmekten mücadelemizi Hilal'in altında birleşerek daha güçlü ve daha güzel sözleşmelere imza atmaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.