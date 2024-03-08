Çorum Merkez Şehit Onur Bakbak İlkokulu’nda görev yapan Elvan Pelen, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Entübeye alınan Elvan Pelen, kurtarılamadı. Bülent ve Funda Pelen’in oğulları Elvan Pelen’in genç yaşta vefatı derin üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Nurettin Aksoy’un gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme erkanının ardından Sarimbey Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, CHP eski il başkanları, belediye meclisi ve il genel meclis üyesi adayları, muhtar adayları, bazı siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ