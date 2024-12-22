Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Çorum Atatürk Lisesi’nin emekli öğretmenlerinden Nesimi Eker’in annesi Elif Eker (86), son yolculuğuna uğurlandı.
Çorum merkez Kozluca köyünden Halil Eker’in eşi, emekli öğretmen Nesimi Eker, Almanya’da yaşayan Ercan Eker, Hüseyin Eker, Sabahat Eker ve Çorum’da yaşayan Satı Sönmez’in anneleri Elif Eker’in cenazesi, Hacıbektaş Veli Vakfı’nda düzenlenen hakka yürüme erkânının ardından Kozluca köyünde toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: HABER MERKEZİ