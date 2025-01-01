Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde aydınlatma direğinin açıkta kalan kabloları vatandaşları endişelendiriyor.

Her gün yüzlerce öğrencinin önünden geçtiği aydınlatma direğinin tehlike saçtığını savunan veliler, yetkililerden çözüm istedi.

ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan bir veli, "Elektrik kablolarının açıkta bırakılması özellikle küçük yaştakiler için büyük tehlike arz ediyor. Bu bölgede iki okul var. Direğin önünden her gün yüzlerce öğrenci geçiyor. Açıktaki kabloların kapatılmasını istiyoruz." diyerek yetkililerden yardım istedi.

Editör: NURDAN AKBAŞ