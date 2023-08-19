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Alınan bilgiye göre merkez Eskice Köyün'de su deposunun elektriğini bağlamak için direğe çıkan Sinan Y. (40), akıma kapılarak yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Durumun ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunda yanık ve kırıklar oluşan Sinan Y., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil müdahaleye alınan Sinan Y.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.