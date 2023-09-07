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Köye gelen içme suyunun bedava olduğunu ve köylülerin bedava olan bu suyla bahçelerini suladığını, hayvanlarına oluk yaptığını dile getiren Serdar Salman, evi yüksekte olan köy sakinlerinin ise evlerine su çıkmadığını dile getirerek yetkililerden bu işe çözüm bulmasını istedi.

CİMER’E DE YAZDI

Kaymakamlık, Valilik hatta CİMER’e bile dilekçe yazdığını ve köye gelen içme suyunun paralı olması talebinde bulunduğunu ancak sorununun çözülmediğini bildiren Salman, “İnsanlar bedava suyla bahçesini suluyor, ahırlarında hayvanlarını sulamak için oluk yapıyor, biz evimizde içme suyu bulamıyoruz. 2 aydır evimde su akmıyor. Annem Koyun Aşağı çeşmesinden sırtında su çekiyor, çok mağduruz. Köy sakinlerimizle karşı karşıya gelmek üzereyiz. Yetkililerden rica ediyorum köyümüzün içme suyunu paralı yapsın. Yetkililerden köye gelen suyun denetlenmesini talep ediyoruz. Bizimle kimse ilgilenmiyor.” diye konuştu.