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Çam peleti, kömüre kıyasla çok daha ekonomik bir yakıt olarak biliniyor. Hatta, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmeler ve ticari kuruluşlar için doğalgazdan bile daha ekonomik olduğu ileri sürülüyor.

1995 yılında Çorum’da ağaç işleme sektörüne giriş yapan İbrahim Zorlu'nun kurmuş olduğu Şen Kardeşler Kereste, yıllardır kalitesinden ve müşteri memnuniyetinden ödün vermeden sektöründe öncü isim olmaya devam ediyor. 2022 yılında yeni bir yatırımla TKDK desteği ile Hardwood Pellet markası oluşturuldu.

Günde ortalama 40 ton birinci sınıf çam peleti ve 25 metreküp kereste üretimi gerçekleştiriliyor.

Aynı çatı altında pelet ve kereste üretiminin yanı sıra ahşap ev, iç mekân ve dış mekân lambrileri ve bahçe mobilyaları üretimi yapılıyor.

Hardwood Pellet Genel Müdürü Barış Zorlu “Pelet çevre dostu bir enerji kaynağı olmasının yanında %0,5 – 1 gibi çok düşük kül oranına sahiptir, temiz ve kullanışlıdır. Kül oranı çam pelet alternatifi diğer yakıtlarda %10–20 arasında değişmektedir, bu da enerji kaybını arttırmaktadır.” dedi.



Barış Zorlu, daha sonra şu bilgileri verdi:

“Yüksek ısı değerine sahip çam pelet evlerinizde, iş yerlerinizde, fabrikalarda, otellerde, pansiyonlarda, sitelerde, apartmanlarda, özel ve müstakil yerleşim birimlerinde, villalarda ekonomik ve çevreci yakıt olarak tercih edilmektedir. Hatta organize sanayi ve ticari işletmeler için doğalgaz fiyatından bile ekonomiktir. Kısacası; ısı gerektiren tüm alanlarda kullanılmaktadır. ”

Ürünlerinin TSE kalite belgesine sahip olduğunu vurgulayan Barış Zorlu, iç piyasa dışında yurt dışına da ihraç edildiğini belirterek, “ Avrupa pelet konsülü üreticileri arasında yer almak için gerekli kalite sertifikalarına da başvurular yapıldı. Teknolojik makina parkurumuz ve deneyimli personelimizle daima kalitenin öncüsü olmak istiyoruz.” diye konuştu.