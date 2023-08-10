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Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hayata geçirdikleri projeyle eko-turizm alanına dönüştürülen Bahabey Çamlığı’nın bugün itibariyle kullanılmaya başlandığını açıkladı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Hemşerilerimizin hoş vakit geçirebilecekleri nezih bir dinlenme mekanı daha da kazandırdık. 117 bin metrekarelik alanı kapsayan ve şehrimizin nefes alan bölgelerinden birisi olan Bahabey Çamlığı’nda yürüttüğümüz eko-turizm altyapısının geliştirilmesi projesi ile içerisinde piknik alanları, çocuk oyun alanları ve fitness alanlarının olduğu, trekking, kamping, dağ bisikleti ve oryantemin gibi sportif faaliyetlerin yapılabileceği projemizi tamamladık. Söz verdiğimiz gibi bugünden itibaren hemşerilerimizin kullanımına açmış bulunuyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

'Atıl durumdaki alanı hizmetine sunduk”

Bahabey Çamlığı’nın şehitliğin üst kısmında yer alan, atıl durumdaki alanı canlandırdıklarını belirten Başkan Aşgın, “Burası daha önce halka kapalı, kullanılmayan bir alandı. DOKAP destekli projemiz çerçevesinde, eko-turizm alanına dönüştürdüğümüz bu bölgede barbeküler ve piknik masaları yerleştirildi. Bay-bayan tuvaletler ve mescitlerimiz tamamlandı. Bugünden itibaren hemşerilerimiz burada piknik yapmaya başlayabilirdiler" diye konuştu.