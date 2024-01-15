Bedii Onan’ın açıklaması şöyle:

“Ekmek insanoğlu için en büyük ve önemli bir nimettir... Tarihe bugün için not düşelim... Çorum merkez ilçede ekmek 8 liradan satılacak... Fırıncı esnafı maliyetler sebebiyle zammın zorunlu olduğunu ifade ediyor...

Zamlı maaşlar daha cebe girmedi ama vatandaş için beslenmenin temeli olan ekmek evlere Mart ayına kadar bu fiyatlarla girecek... Seçimden sonra esaslı bir zam daha gelecektir... Asgarî ücretli, emekli ve dar gelirli vatandaşların ekmek parasına ayırdığı bütçe artık zamlı fiyatlara uyum sağlamak zorundadır...Ekmek bulamayanlar pasta ve börek, tereyağlı çörek mi yesinler? Ah Kraliçe Marie Antoinette ah...("Qu'ils mangent de la brioche.") Fransız halkını anlamadın...Ekmek bulamayanlar pasta yesinler derken, fırında ekmek vardı da Fransız halkı mı bulamadı?Buldu da almadı mı?...Ne olacak ekmek alamayan vatandaşın hali?

Durmak yok hangi yola devam?... Yol kalmadı? Yorgan kalmadı? Vatandaş yorgun kaldı? Asgarî ücret geçindirmekten uzak...Vekil emeklisi maaşı dışındaki emekli maaşları da geçindirmekten çok uzak... Tatminkar maaş vatandaşa uzak...Vatandaş da iktidar partilerinden uzak olmalı, durmalı ve çok uzakta kalmalı...”