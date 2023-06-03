Göktuğ Y.(16) idaresindeki 19 ABB 066 otomobil İnönü Caddesi Terminal Kavşağı’nda Kırmızı Işık’ta bekleyen 4 otomobile çarptı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada Sürücüler Özge S.(31) ve Serkan C.(44) ile araçlarda yolcu olarak bulunan Ecrin Sena K.(8), Ümame K.(11), Asaf K.(6), Sibel K.(39) ve Zemzem Ö.(58) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hiti Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeni ile trafik tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlandı.