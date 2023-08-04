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“Tarihçesi, tadı ve manası ile yüzyıllardır yaşanan onca olaylarla yüklü anlamları taşıyan aşure, hepimizin ortak geçmişinde yer aldığı gibi geleceğe de taşınıyor” diyen Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Başkanı Erdal Doğan, 100 bin kişilik Şükür Lokması ile sık sık adını duyuran ve Çorum halkı ile bir araya gelerek sohbetlerle, etkinliklerle, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ve tüm canlılarla hemhal olan vakıflarının cemevinde bu kez Aşure etkinliği yapacaklarını söyledi.

Vakıf Başkanı Doğan, yarın saat 16.00'da Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Çorum Şubesi Cemevi'nde düzenlenecek olan Aşure etkinliğine tüm Çorum halkını davet etti.