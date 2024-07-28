Tüm Türkiye’de yapılacak protesto eylemi Çorum’da da öğretmenlerce yapılacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanacak eğitimciler yeni müfredata karşı tepkilerini dile getirecek.

Çorum Eğitim-İş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak siyah çelenk bırakacak. Bugün saat 13.00’de yapılacak etkinlik ile ilgili bilgi veren Çorum Eğitim-İş; tüm eğitim emekçilerini, velileri ve öğrencileri eğitime; öğretmene ve geleceğe sahip çıkmaya davet etti.

Çorum Eğitim-İş’ten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Çorum’da ve tüm Türkiye’de sendika binalarımıza, “Çağ dışı müfredatı tanımıyoruz, eğitimde tarikat ve cemaatlere geçit vermeyeceğiz, Öğretmenlik meslek kanununuza boyun eğmeyeceğiz, Cumhuriyet dersi vermeye devam edeceğiz” pankartını astık.

29 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 13’te Çorum’da ve tüm Türkiye’de Milli Eğitim Müdürlükleri önünde olacağız. Basın açıklamamızı yaparak, siyah çelengimizi bırakacağız. Tüm eğitim emekçilerini, velileri ve öğrencilerimizi eğitime, öğretmene ve geleceğine sahip çıkmaya davet ediyoruz.”

Editör: HABER MERKEZİ