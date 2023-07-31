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ÇORUM HABER aracılığı ile geçenlerde tüm Çorumlulara selamlarını ileten Sait Gürsoy, gerek Çorum’a, gerekse ÇESİAD’a eğitim konusunda elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

Sait Gürsoy, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Yabancı Diller Yüksekokulu mezunu. Lise ve üniversiteye girişte ülkemizin önde gelen uzmanlarından biri ve 1987’den beri yaklaşık 10 bin üniversite adayına ÖSYM’nin yaptığı puanlama ve yerleştirme hatalarını bularak yardımcı oldu. Hazırlayıp sunduğu “Başarıya Doğru” isimli programla da eğitim dünyasında ses getiriyor.