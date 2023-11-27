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Eğitim-Sen Çorum Şubesi’nin 12. Olağan genel kurulu önceki gün Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapıldı.

Yüksel Şahin, Ebru Ün ve Sevda Atak’ın divan üyeliklerine seçilmesi ve saygı duruşunda bulunulması ile başlayan genel kuruluna CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, KESK’e bağlı sendikaların başkanları, bazı siyasi partilerin temsilcileri ve delegeler katıldı.



Eğitim-Sen Çorum Şubesi’nin bugüne kadarki sürecinin anlatıldığı sinevizyon gösterisinin izlenmesi ile süren kongrede Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz bir açılış konuşması yaptı. Türkiye’de bütçenin yükünün yine emekçilerin sırtına yüklendiğini, hükümetin yoksul kesimlere yönelik saldırılarını artırdığını, yaşam alanlarının daraldığını ve hukukun rafa kaldırılmış durumda olduğunu dile getiren Beyaz, bu süreçte sendikalara olan güvenin de azaldığını, sendikaların üye sayılarının düştüğünü ve emekçilerin sendikalardan uzaklaştığını anlattı.

Sendikaların yeniden emekçilerle buluşturulmasının gerekliliğine de değinen Ali Ekber Beyaz, bu doğrultuda KESK’ten büyük beklenti bulunduğunu, KESK’e bağlı sendikaların kongre sürecinin bu beklenti nedeni ile önem kazandığını ve kongrelerin sendikal mücadeleyi ileriye taşımaya vesile olması gerektiğini de kaydetti.



Kongrede daha sonra KESK Yürütme Kurulu faaliyet raporu, Denetim ve Disiplin Kurulu raporları okunarak ibra edildi. Gelir, gider ve bilanço ile tahmini bütçenin onaylandığı kongrede Milletvekili Tahtasız da yaptığı konuşmada bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emekçilerin her zaman yanında olacağını, tüm sorunların çözümü için kapısının açık olduğunu ve görev süresince elinden gelen gayreti göstereceğini dile getirdi.

Başkanlık için Evrim Gülez ve Kenan Sırma’nın listelerinin yarıştığı, 262 delegenin bulunduğu ve çarşaf liste şeklinde yapılan seçimde en çok oyu alan Kenan Sırma (113), Sezgin Kundukan (131), Eylem Kandemir (112), Pınar Topal (114), Yusuf Muratoğlu (106), Evrim Gülez (114) ve Özgür Kılıç (118) seçildi. Ayrıca 3 kişilik Disiplin Kurulu, 3 kişilik Denetleme Kurulu ile 4 kişilik Üst Kurul delegeleri de belirlendi.