Sendika binasında gerçekleştirilen kokteyle yoğun bir katılım göze çarparken, etkinlikte Eğitim-Sen Müzik Topluluğu da müzik dinletisi sundu.

Eğitim-Sen Yürütme Kurulu Başkanı Ali Ekber Beyaz, “Öğretmenlik Meslek Kanunu’na karşı emeğimizi, onurumuzu ve çalışma barışımızı korumaya çalışırken 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü, Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi’ni önümüze örnek bir belge olarak koymaktadır. 1966 yılında ILO ve UNESCO arasındaki iş birliği sonucunda ortaya çıkmış uluslararası bu belge 56 yıldır güncellenerek yaşamaktadır. Belge öğretmenlerin ve eğitim emekçilerinin uluslararası yasasıdır” dedi.

Anayasa’ya ve uluslararası belgelere aykırı olarak hazırlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptal edilmesi gerektiğini kaydeden Beyaz, “Başta iş güvencesi olmak üzere tüm eğitim emekçilerinin ekonomik, sosyal, demokratik ve özlük haklarını güvenceye alan bir düzenleme yapılması zorunludur” ifadelerini kullandı.

Beyaz, Eğitim Sen’in her zaman olduğu gibi, eğitim emekçilerinin ekonomik, demokratik ve özlük hak mücadelesini, demokrasi ve barış mücadelesi ile daha da güçlendireceğini belirterek, “Gel demekle gelmiyor. Umut edip beklemek acizlere göre. Kaçıp saklanacak vakit değil. Sevgi emek ister ya. Emek ve huzur için de emek. Ankara'daymış barışı, alıp gelmek gerek. Ben gidiyorum kalanlara selam olsun. Getirebilirsem barışı kızama sefa olsun..." diyen 10Ekim katliamında kaybettiğimiz Öğretmen Hakan Dursun Akalın şahsında 10 Ekim 2015 Ankara Gar katliamında yitirdiğimiz mücadele arkadaşlarımızı da saygıyla anıyorum” şeklinde konuştu.

MİTİNGE DAVET

“Emeğimize, onurumuza, çalışma barışımıza sahip çıkmak ÖMK’ya hayır demek için 15 Ekim 2022 de Ankara’da yapılacak olan mitinge hepinizi davet ediyoruz” diyen Beyaz, “Öğrencilerin yaşamlarında pencereler açan, derslerinde insan kişiliğinin tam gelişimini destekleyen, toplumun düşünsel, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan ilerlemesini, insan haklarına ve doğaya saygıyı, emeği, demokrasiyi ve barışı anlatan ve yaşatan tüm eğitim ve bilim emekçilerinin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak yürekten kutluyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

