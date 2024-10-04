Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Aydın, “PES DOĞRUSU!!! Öğretmenin, memurun çayına göz dikerek tasarruf mu olur?” diyerek, her okulda kantin bulunmadığını hatırlattı. “Öğretmen ders sonrası çay içmek isterse, kantin de yoksa bu ihtiyacını nasıl giderecek? Bu yazı derhal geri çekilmelidir.” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Müdürlüğü’nce okullara yollanan yazıda kantinlerin ihale ile kiraya verildiğinin hatırlatıldığını belirterek ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde tasarruf tedbirlerinin önemli olduğunu kabul eden Selim Aydın, ancak bunun bir bardak çay ile olamayacağını vurguladı. Aydın “Türk devletini acziyet içerisinde göstermekten başka bir anlam taşımaz. Türkiye Cumhuriyeti ders arasında öğretmenine çay içeremeyecek durumda mıdır?” diyerek, bu kararı alan müdürlüğün kararını gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

Selim Aydın, eğitim çalışanlarının bu durum karşısında şaşkınlık içinde olduğunu ifade ederek, “Ekonomiyi bu şekilde mi düzelteceksiniz? Kimse faturayı eğitim çalışanlarına kesemez. Bu konuda ısrarlı olmak, eğitim öğretim sistemimize ciddi yaralar açacaktır. Bu yanlıştan dönülmelidir. Kimse Türkiye Cumhuriyetini acziyet içinde göstermeye kalkmasın” diyerek sözlerini tamamladı.

Editör: HABER MERKEZİ