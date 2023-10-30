Tahmini Okuma Süresi: dakika

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümü ve sendikanın 18. kuruluş yıldönümünü düzenlediği Cumhuriyet Balosu ile birlikte kutladı. Çırağan Sarayı’nda geçtiğimiz Cuma akşamı düzenlenen Cumhuriyet Balosu’na; Eğitim İş Şube Başkanı Selim Bozkurt, Eğitim-İş Genel Merkez Örgütlenme Sekreteri hemşehrimiz İlhan Yaşar, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, bazı illerin Eğitim-İş şube başkanları ile sendika üyeleri ve davetliler katıldı.



Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Eğitim İş Şube Başkanı Selim Bozkurt, “Cumhuriyet rejimine sahip çıkmak geleceğimize, çocuklarımıza, çağdaş ve insanca bir yaşama sahip çıkmaktır” dedi.

Büyük Önder Atatürk’ün her koşulda Cumhuriyete sahip çıkılması ve yeni başarılarla geleceğe taşınması konusunda toplumun tamamına verdiği sorumluluklar bulunduğunu anlatan Bozkurt; “Sendikamızın kuruluşundan günümüze yapmış olduğu eylem ve etkinlikler Cumhuriyet rejimi ile örtüşmektedir. Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, okullarda, üniversitelerde “laik, bilimsel, kamusal eğitim” için, liyakatsiz yöneticiler eliyle parti kurumlarına dönüşen Milli Eğitim ve Rektörlük kurumlarını liyakatli yöneticilerle tekrar Cumhuriyet kurumlarına dönüştürmek için, torpillilerin değil hak sahiplerinin atamalarının yapılması için, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı hukukun üstünlüğünü savunmak için, tam bağımsız Türkiye için, geleceğimizi Ortadoğu bataklığına değil muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için, karşı devrimcilere ve emperyalist güçlere karşı Cumhuriyet’in devrimci ve aydınlanmacı ruhuyla aklın ve bilimin ışığında mücadelemiz durmaksızın devam edecek.

Atamızın “Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.” sözlerinden aldığımız ilhamla, yetiştirdiğimiz Türk gençliğini de bu konuda uyanık tutmak asli görevlerimizden biridir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Eğitim-İş olarak, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor, tüm ulusumuzun bayramını kutluyorum” dedi.

Eğitim İş Sendikası Genel Merkez Örgütlenme Genel Sekreteri İlhan Yaşar da bir konuşma yaptı. Yaşar, davetlilere sendikanın örgütlenme çalışmalarına dair bilgiler verdi.

Sendikalarının üyelerinden aldığı güçle çığ gibi büyüyerek yetkili olmadan etkili sendika olmayı başardığını söyleyen İlhan Yaşar: “Bizler yola çıkıp çoban ateşlerimizi yakmaya başladığımızda, sınıf bilinciyle emeğimize, ulus bilinciyle ülkemize, yurttaş bilinciyle cumhuriyetimize her zaman sahip çıkacağımızı söyledik yılmadan, korkmadan mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz. Demokratik, çağdaş, laik bir ülke yolunda Atatürk devrim ve ilkelerinin korunması, laik, bilimsel parasız kamusal eğitim için yılmadan mücadelemize devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da emeğimize ve ülkemize yönelik her saldırı, karşısında sarsılmaz bir kale gibi Eğitim-İş'i bulacaktır” ifadesini kullandı.



Programda bu yıl emekliye ayrılan sendika üyeleri; Rukiye Akay, Kadir Doğan, Süleyman Öksüz, Cengiz Ercan, Çelebi Özgan, Mehmet Örkmen, Kemal Tan, Emre Elbir, Gamze Seydim, Selim Ercan, Mualla Büyüklüoğlu, Zuhal Şantarlı ve Dursun Aksu’ya plaketleri Eğitim-İş MYK Üyesi İlhan Yaşar ve Eğitim-İş Şube Başkanı Selim Bozkurt tarafından verildi.

Program canlı müzik eşliğinde yemek ikramı ile sona erdi.