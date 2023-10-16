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Eğitim-İş tarafından Çorum Kadeş Barış Meydanı’nda eğitimin sorunlarıyla ilgili basın açıklaması yapıldı. “Barınamıyoruz, Geçinemiyoruz ve Yaşayamıyoruz” sloganı ile yapılan eylemde basın açıklamasını Eğitim-İş Şube Sekreteri Tuncay Sümer okudu.

Eğitimde sistemsizliğin sistem haline geldiğini belirten Tuncay Sümer, “24 Kasım Öğretmenler Günü’nde üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakacak, 25 Kasım 2023 Cumartesi günü düzenleyeceğimiz büyük Ankara buluşmasında eğitim emekçilerinin haksızlığa karşı nasıl tek yumruk olacağını göstereceğiz” dedi.

Ayrıca 1-2-3 Kasım’da işyerlerinde kokart takarak tepkilerini ortaya koyacaklarını belirten Sümer, açıklamasını şöyle sürdürdü: “İktidarın öncelikleri ile ülkenin ve yurttaşların ihtiyaçları arasındaki makas her geçen gün açılmakta. Göz göre göre ekonomik buhrana sürüklenen ülkemiz, çalışan kesim için bir hayatta kalma yarışmasının platformuna dönüştürülmektedir. Emekçileri, emeklileri, mesleki haklarını ve taleplerini yalnızca seçimlerden seçimlere hatırlayan yöneticiler, sarı sendikalarında yardımıyla tüm talepleri görmezden gelmiş ne kadar değer verdiğini aslında değer vermediklerini göstermiştir.

Tüm kamu ve işçi emekçileri gibi; eğitim emekçileri de geçinemiyor, haklarına kavuşamıyor, ailesinin ihtiyaçlarını gideremiyor, her ay borç batağına biraz daha sürükleniyor, yanlış politikalar nedeniyle toplumda hak ettiği saygıyı göremiyor. Bu duruma çözüm üretmekle yükümlü olan Milli Eğitim Bakanlığı ise tüm bunları beyaz önlük gibi dayatmalarla, yeni model mülakatlarla ve süslü açıklamalarla hakikati örtmeye çalışıyor.

Eğitimde sistemsizlik sistem haline gelmiş durumda. Eğitim emekçilerinin de ve sisteminin de adeta başı dönüyor. İçeriği tartışmalı çevrimiçi seminerlerde şimdi de öğretmenler okula gelmeye anlamsız şekilde zorlanmak isteniyor MEB artık bu keyfiliklerine bir son vermelidir, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının gerçek taleplerini görmeli, haklarının ve taleplerine saygı duymalı, sorunlarına gerçekçi çözümler üretmelidir.”

Susmayacağız, durmayacağız. Mücadeleyi hep birlikte büyüteceğiz. 4 Kasım’da Konya ve Kocaeli merkezli bölge eylemleri, 11 Kasım’da Ordu ve Aydın merkezli bölge eylemleri 18 Kasım’da Tekirdağ ve Van merkezli bölge eylemleri ile bize reva görülen sefalete karşı boyun eğmeyeceğimizi göstereceğiz. 24 Kasım’da ise üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakacak, 25 Kasım’da da büyük Ankara mitingi yapacağız. 24 Kasım’da Atamızın huzurunda olacağız. Başöğretmene saygı iletmenin göstermelik katlanmalarını reddeden hakkımızı arayacağız. Riyakar kutlama istemiyoruz.” dedi.

Eğitim İş Sendikası Çorum Şubesi yönetici ve üyeleri, basın açıklamasının ardından cadde üzerinde de bildiri dağıtarak, yurttaşları bilgilendirdiler.