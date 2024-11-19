Eğitim Gücü Sen Kurucular Kurulu Üyesi ve Çorum İl Başkanı Ahmet Ölçer, yıllarca çözülmeyen bu adaletsizliğin sendikaları tarafından bakanlığa iletildiğini belirtti. Sendika üyelerinden birinin davayı mahkemeye taşıyarak, idarecilerin de aynı haklardan yararlanmasını sağladığını belirten Ölçer, “Üyemiz için açmış olduğumuz davayı kazanarak üyemizin adilane bir şekilde diğer yüksek lisans ve doktora yapmış öğretmenler gibi ek ders ücretini artırımlı almasını sağlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hukuki kazanım, diğer yönetici ve idareciler için emsal niteliği taşımaktadır. Ayrıca Çorum’da idareciler üzerinden kazanılan ilk dava olması açısında da önem taşımaktadır” dedi.

Yıllardır çözüm bekleyen bir sorunun çözümü noktasında Eğitim Gücü Sen olarak önemli bir hukuk mücadelesini kazanmış olmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen Ölçer, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Geçmişte benzer durumu yaşayan psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenler içinde davalar açmış ve bunları kazanmıştık. Halen sendikamız tarafından açılmakta olan ve devam eden 700'ün üzerinde dava vardır.

Şimdi sıra çözüm bekleyen diğer sorunlarda.

Tarafsız, apolitik sendika sloganıyla çıktığımız yolda yılların sendikalarının yetersiz kaldığı yerlerde Eğitim Gücü Sen olarak devreye girdik. Sendikacılıkta ezber bozan anlayışla çalışmaya başladık. 2021 yılında 13 kişi ile çıktığımız bu yolda bugün 18 binlere ulaştık. Biz yılların sendikası değiliz. Yetkili sendika da değiliz ama her zaman söylüyoruz. Önemli olan yetki değil etki. Etkili hukuk mücadelemiz devam edecek. Bize inanan tüm eğitim çalışanlarına teşekkür ederiz.”