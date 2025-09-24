İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 7 Ekim 2025 tarihinde düzenlenecek olan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Çorum Eğitim Çalıştayı” için hazırlıklar sürüyor.

Çalıştay öncesinde Çorum İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar başkanlığında, AR-GE biriminden sorumlu Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen ve AR-GE birimi öğretmenlerinin katılımıyla bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, çalıştay programı ve içerikleri üzerine değerlendirmelerde bulunularak, etkinliğin verimli geçmesi için yapılacak çalışmalar planlandı.

Muhabir: SELDA FINDIK