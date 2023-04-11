Yalçın’ın, 2012-2013 Sezonun sonunda amatör lige düşen Çorumspor’un adını yeniden profesyonel liglerde yaşatmak için girişimde bulunması, kırmızı-siyahlı camiada büyük heyecan yarattı.

2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” parolasıyla şampiyonluk mücadelesi veren ve bitime 7 hafta kala 60 puanla lider durumda bulunan Çorum FK’nın, geçtiğimiz Pazar günü, ekonomik sebeplerden dolayı altyapı oyuncularından oluşan kadrosuyla düşmeme mücadelesi veren Tarsus İdmanyurdu ile oynadığı maç, aynı süreçten geçen ve amatör kümeye kadar düşen Çorumspor’u yeniden gündeme taşıdı. Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Çorumspor’u satın almak için girişimde bulundu ve süreç başladı.

Edinilen bilgilere göre, Milli Savunma Bakan Yardımcısı, hemşehrimiz Muhsin Dere ve Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, birlikte izledikleri Tarsus İdmanyurdu maçından sonra Çorumspor’un durumunu konuştular. Görüşme sonunda, Çorumspor’un satın alınıp, adının yeniden profesyonel liglerde yaşatılabileceği konusunda fikir birliğine varıldı. Bunun üzerine, Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Çorumspor Başkanı Rumi Ispanak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yalçın, kulübün borçları ile ilgili net bir rakam olup olmadığını sordu ve genel bir bilgi aldı. Yalçın, kulübün SGK, vergi ve diğer borçlarının araştırılması için yönetim kurulu üyesi Feyyaz Gökel’e de talimat verdi.

Konu hakkında bilgi aldığımız Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, kendisinin de futbolculuğunda formasını giydiği Çorumspor’un adını yaşatmak adına bir girişimde bulunduklarını ifade ederken, “Bu sezon şampiyon olursak, Çorumspor’un borçlarının 2-3 milyonu geçmemesi şartıyla satın alma durumumuz var. Olurda şartlar oluşursa, 1.Lig’de Çorumspor adıyla mücadele edeceğiz. Bu arada Çorum FK’yı da ileriye dönük bir proje ile profesyonel lige çıkartmayı düşünüyoruz. Yani, profesyonel liglerde iki takımımız olsun istiyoruz.

Tabii, şimdi tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumdayız. İnşallah kalan 7 maçta gerekli sonuçları alıp, şampiyonluk kupasını Çorum’a getireceğiz” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)