Galada basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin başrol oyuncularından Ahmet Kural, “Çok mutluyuz. Çorum'da çok güzel bir film çektik. Bütün arkadaşlarıma, büyüklerime teşekkür ediyorum” dedi.

Kural, filmde ikiz bir karakteri canlandırdığını belirterek, “Bir oyuncu için ikiz bir karakteri oynamak eğlenceli ve güç bir şey. Biri iyi, birisi kötü diyelim. Filmde göreceksiniz ama huyları aynı” ifadelerini kullandı.

Filmde dede karakterine hayat veren Serdar Gökhan, sinema hayatının 60. yılını bu galada idrak ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

“Ne tesadüftür ki çok sevdiğim, beğendiğim bir filmle bu 60. yılı taçlandırıyorum. Ben biliyorsunuz tarihi filmler, kavga gürültü çekerim. Yani yumuşak bir adam değilim, sert görünümlü bir adamım. Bu film biraz bana yumuşak geldi ama yine de çok severek oynadım. Ekibimiz çok güzeldi, çok güzel bir uyum içinde güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Hayatımda ilk defa komedi filminde oynuyorum. Filmi izlemedim. İnşallah başarılı olmuşuzdur.”



Film gösterimi öncesinde ayrıca Gökhan'a sinema hayatının 60. yılına ithafen plaket takdim edildi.

Oyuncu Cengiz Bozkurt da Çorum halkına, yapım ve teknik ekibine teşekkür ederek, “Bizden çıktı, artık seyirciyle buluşacak. İzleyiciler karar verecek, umarım beğenirler. Filmin yolu açık olsun” diye konuştu.

Selçuk Aydemir de "Müthiş bir film izleyeceksiniz" diyerek, “Ben en iyi filmimi yaptım. Bundan sonrası seyircinin takdiri. Ben filmimden çok memnunum, çok mutluyum. İnşallah bundan sonra yeni işlerin öncüsü olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Çorum'da yaşayan ve binlerce yıldır yoğurtçuluk yapan Sadık ve ailesinin konu edildiği "Efsane" filmi, efsane yoğurdun sırrını taşıyan Dede'nin bu sırrı ailenin hangi üyesine miras bırakacağını anlatıyor.

Filmin yapımcılığını Aytaç Ağdağ, yapımını Aytaç Medya ve Zirve Yapım gerçekleştiriyor.