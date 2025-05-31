45. Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Kocaeli Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Abdulvahap Akıncı’nın bu kentteki eczacı Buse Alpaydın’ın sosyal medyasından paylaştığı “En İyi İlaç: Atatürk” görüntüsü üzerine yaptığı yoruma sert tepki gösterdi.

Kocaeli Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Abdulvahap Akıncı’nın Atatürk'ün fotoğrafını "en iyi ilaç" diyerek eczanesine asan bir meslektaşlarına yönelik skandal ifadeler kullandığını hatırlatan Çorum Eczacı Odası Başkanı Afacan: “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e karşı yapılan bu seviyesiz ve haddini aşan ifadeleri esefle kınıyoruz” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yalnızca Türk milletinin değil, tüm dünyanın saygı duyduğu bir lider olduğunu, öyle ki, dünyanın dört bir yanında heykellerinin dikildiğini, adının eğitim kurumlarına, meydanlara verildiğini, fikirleriyle de özgürlük ve bağımsızlık mücadelelerine ilham olduğunu hatırlatan Afacan O’nun izinden yürümekten onur duyduklarını da belirtti.

Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yayınlayan Afacan şu görüşlere yer verdi: “ Viyana’da Atatürk büstü bulunmaktadır. Küba’da, Havana’da Atatürk büstü yer alır. Meksika’da Atatürk heykeli vardır. ABD’de, Washington’da Atatürk anıtı mevcuttur. Hollanda, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Romanya gibi pek çok ülkede Atatürk’ün ismiyle anılan parklar, heykeller, anıtlar bulunmaktadır. Çünkü Atatürk; “Yurtta sulh, cihanda sulh” diyen, bilimi ve aklı rehber edinen, barışı önceleyen bir dünya vizyonu sunmuş, çağdaş uygarlığın yolunu işaret etmiştir.

Dünyanın önemli liderlerinin de Atatürk hakkında söyledikleri sözler ortadadır:

Franklin D. Roosevelt (ABD Başkanı): “Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerindendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir.”

Winston Churchill (İngiltere Başbakanı): “Savaşta Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da Türk milletini yücelten Atatürk’ün liderliği insanlık tarihinde müstesna bir yere sahiptir.”

Charles de Gaulle (Fransa Cumhurbaşkanı): “Atatürk, yirminci yüzyılın en büyük liderlerinden biridir.”

John F. Kennedy (ABD Başkanı): “Atatürk, insanlık ideallerinin yılmaz simalarından biridir. Millete çağdaş bir toplum yolunu açmıştır.”

Şimdi böyle bir liderin milletine umut, güç ve moral kaynağı olmasını küçümseyen, Atatürk sevgisini hedef alan bu tür haddini aşmış ifadeler, Türk milletinin kalbinde asla karşılık bulmayacaktır. Atatürk bize bilimi, aklı, çağdaşlaşmayı, özgür birey olmayı ve ulusal onuru miras bırakmıştır. Ecz. Buse Alpaydın eczanesinde Atatürk’e olan sevgisini ve saygısını mesleğiyle bir araya getirerek “en iyi ilaç Atatürk” ifadesini görmek; bir moral, bir değer, bir özgüven ve milletçe omuz omuza durma kararlığımızın ifadesidir. Bugün dahi dünyanın en gelişmiş ülkelerinde Atatürk'ün fikirleri okutulmakta, liderlik derslerinde anlatılmaktadır. Çünkü Atatürk sadece şahsiyetiyle değil; fikirleri, bilime ve akla olan bağlılığıyla bir vizyon lideridir.

Ve unutulmamalıdır k: "Sözler ile bilim çakışırsa, bilimi tercih edin" diyen bir liderdir Atatürk. Biz de eczacılar olarak Atatürk'ün bilime ve akla verdiği önemi temel ilkemiz olarak benimsiyoruz. "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir." diyen bir liderin izinden yürümekten de onur duyuyoruz.”

Editör: SELDA FINDIK