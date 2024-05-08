Çorum Eczacı Odası’nın organize ettiği Orzax Triset Eğitim Programı’na Oda Başkanı Ecz. Erol Afacan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ecz. Sertan Saygı Çalışkan ve Ecz. Hamdi Kartal, Orzax Medikal Müdürü Dr. Feyza Özdemir ve çok sayıda eczacı katıldı.

Eğitim programında, Orzax Triset ürün yelpazesi, ürünlerin kullanım alanları ve eczacıların hasta danışmanlığında bu ürünleri nasıl kullanabilecekleri ele alındı. Eğitimciler, katılımcılara sunumlar yaptılar ve sorularını yanıtladı.

Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan yaptığı açıklamada; “Eczacılık Haftası" kapsamında düzenlediğimiz eğitimler ile eczacılarımızın bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bugünkü programda Orzax Triset ürünlerini ele aldık. Bu ürünler, eczacılarımızın hasta danışmanlığında önemli bir rol oynayabilir. Eczacılarımız, bu ürünleri kullanarak hastalarına en doğru bilgiyi ve en uygun tedaviyi sunabilirler” dedi.

Dr. Feyza Özdemir ise yaptığı açıklamada: “Orzax Triset olarak, eczacılarımızın bilgi ve becerilerini geliştirmeye katkıda bulunmayı önemsiyoruz. Bu tür eğitim programları ile eczacılarımızın ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmelerini ve hastalarına en iyi şekilde hizmet vermelerini sağlamayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Eğitim programı, soru-cevap seans sonrası önceki dönem başkanlarından Büyük Kongre Delegesi Ecz. Sönmez Çalışkan’ın sunum yapan Dr.Feyza Özdemir’e teşekkür plaketi vermesiyle sona erdi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR