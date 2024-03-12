Yaklaşık 26 km’lik sulama hattı inşaatı tamamlandı. 54 bin 750 dekar tarım arazinin sulanmasına hizmet edecek projede 3 bin dekar zirai alan sulamaya açıldı.

Aralıksız devam eden çalışmalarda sulama hattını tamamlayarak önemli bir aşamayı daha geride bıraktıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “110 Km’lik sulama hattının 26 Km’lik kısmı tamamlanmış olup, Çorum İli Osmancık ve Dodurga İlçelerine 2024 yılında 41 bin 570 dekar zirai alanda sulama hizmeti hedeflenmektedir. Hat üzerinde 18 adet hat kapama vanası ve 100 adet hidrant, vantuz, tahliye, ayrım yapısı inşa ettik. Çorumlu hemşerilerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“PROJENİN YÜZDE 10'LUK KISMI TAMAMLANDI”

Dev projede çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Proje tamamlandığında Milli Ekonomimize Yıllık 140 Milyon TL gelir sağlanacaktır. 2024 yılında 200 adet daha sanat yapısını ve 84 km sulama hattını tamamlayacağız. Hedefimiz 2024 yılı içerisinde Çorum İli Osmancık ve Dodurga İlçelerine sulama suyunu akıtabilmek” dedi

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Proje tamamlandığında Obruk Barajının aktif su hacmi olan 661 milyon metreküp suyu, 54 bin 570 dekar tarım arazisine can suyu sağlamak için kullanmış olacağız” diye konuştu.

Çorum’un Osmancık, Laçin ve Dodurga ilçelerine sulama suyu sağlayacak projenin bölge için önemini çok iyi bildiklerini kaydeden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, amaçlarının projeyi hız kesmeden bir an önce tamamlayarak, Osmancık, Laçin ve Dodurga ilçelerinin tarım arazilerinin sulama suyu sıkıntısını kökünden çözmek olduğunu ifade etti. (İHA)