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Hitit Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Bülent Kabak ile Duygu’nun anneleri, İzmir – Tire’de ikamet eden Hasan Kabak’ın eşi, Hıdır, Dilber, Şaziye, Galip ve merhum Raif Teke’nin kız kardeşleri, PTT’den emekli Muzaffer Teke’nin amca kızı Durna Kabak (69) vefat etti.

Rahatsızlığından dolayı hastanede tedavi gören Durna Kabak’ın, geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.Merhumenin cenazesi bugün saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alındıktan sonra Şanlıosman Köyünde toprağa verilecek.ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.