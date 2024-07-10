Şeref, İbrahim, Mustafa, Gülten ve Sultan’ın anneleri Durna Demirbaş, köyde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak ambulans ile Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 gün yoğun bakımda kalan Durna Demirbaş, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi bugün hastane morgundan alındıktan sonra öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı ile birlikte Mislerovacığı Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ